toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
АТАЛАНТА - МІЛАН ТОТТЕНХЕМ - ЧЕЛСІ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - ФЛАМЕНГО

Салах, Марез і Мане – номінанти на звання найкращого гравця року в Африці

15:10 64 Читать на русском
Салах, Марез і Мане – номінанти на звання найкращого гравця року в Африці
Ріяд Марез та Садьйо Мане / Фото The Star

На Африканському континенті захоплюються своїми представниками в чемпіонаті Англії.

Єгиптянин Моахамед Салах, сенегалець Садьйо Мане та алжирець Ріяд Марез стали претендентами на нагороду найкращому гравцю Африки, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.

Салах визнаний найкращим гравцем клубного чемпіонату світу

Два представники Ліверпуля та гравець Манчестер Сіті прибудуть на церемонію нагородження 7 січня 2020 року в Єгипет, де і визначиться переможець.

Нагадаємо, минулого року нагороду забрав додому форвард мерсисайдців Мохамед Салах.

"Бартомеу незаконно полює на Луніна": українець та президент Барселони як один з найбільших курйозів "Золотого м'яча"

blog_ava
Яворський назвав команду, яка найшвидше прогресує в українському футболі
09:47
1982
Теги
Відеоновини Світ Садьйо Мане Садьйо Мане Ріяд Марез Ріяд Марез Ліверпуль Ліверпуль Манчестер Сіті Манчестер Сіті Африка Мохамед Салах Мохамед Салах
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Анчелотті очолив Евертон
    Англія — 21 груд3362 Анчелотті очолив Евертон
36
хв
Бетіс
17:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук