Салах, Марез і Мане – номінанти на звання найкращого гравця року в Африці

На Африканському континенті захоплюються своїми представниками в чемпіонаті Англії.
Єгиптянин Моахамед Салах, сенегалець Садьйо Мане та алжирець Ріяд Марез стали претендентами на нагороду найкращому гравцю Африки, повідомляє офіційний сайт місцевої федерації.
Салах визнаний найкращим гравцем клубного чемпіонату світу
Два представники Ліверпуля та гравець Манчестер Сіті прибудуть на церемонію нагородження 7 січня 2020 року в Єгипет, де і визначиться переможець.
Нагадаємо, минулого року нагороду забрав додому форвард мерсисайдців Мохамед Салах.
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