Фанати збірної Нігерії влаштували хаос після невиходу на ЧС-2022 – довелось застосувати сльозогінний газ
09:49 - Читать на русском
Вболівальники збірної Нігерії дуже болісно сприйняли не вихід "орлів" на Мундіаль.
По завершенні матчу з Ганою на стаідоні в Абуджі (столиця Нігерії – прим.) сотні місцевих вболівальників вибігли на поле, жбурляючи різноманітні предмети.
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Зупиняти довелось жорсткими методами – поліція та інші служби порядку застосували сльозогінний газ, у хід також пішли дубинки.
Нагадаємо, Нігерія вперше з 2006 року пропустить чемпіонат світу – "орли" зіграли внічию з Ганою та вилетіли з плей-офф через правило виїзного гола.
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