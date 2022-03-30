Вболівальники збірної Нігерії дуже болісно сприйняли не вихід "орлів" на Мундіаль.

По завершенні матчу з Ганою на стаідоні в Абуджі (столиця Нігерії – прим.) сотні місцевих вболівальників вибігли на поле, жбурляючи різноманітні предмети.

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Зупиняти довелось жорсткими методами – поліція та інші служби порядку застосували сльозогінний газ, у хід також пішли дубинки.

Нагадаємо, Нігерія вперше з 2006 року пропустить чемпіонат світу – "орли" зіграли внічию з Ганою та вилетіли з плей-офф через правило виїзного гола.

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