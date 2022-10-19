Мохамед Салах і Ріяд Марез отримають іншу роботу на час паузи в АПЛ. Обоє працюватимуть експертами на Мундіалі в Катарі.

Зірки Манчестер Сіті та Ліверпуля увійдуть до складу аналітичної групи beIN Sports. Відповідно, Салах з Марезом у статусі експертів будуть залучені до аналізу матчів чемпіонату світу, повідомляє Stad Doha.

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Мережа каналів beIN Sports належить Катару, а головою медіагрупи є президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі.

Нагадаємо, збірні Алжиру та Єгипту не вийшли у фінальну частину чемпіонату світу-2022. Салах і Марез потрапили у топ-30 номінантів на "Золотий м'яч-2022" – форвард Ліверпуля посів 5 місце в опитуванні, а алжирець фінішував 12-м.

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