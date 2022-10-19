Мохамед Салах и Рияд Марез получат другую работу во время паузы в АПЛ. Оба будут работать экспертами на Мундиале в Катаре.

Звезды Манчестер Сити и Ливерпуля войдут в состав аналитической группы beIN Sports. Соответственно, Салах с Марезом в статусе экспертов будут привлечены к анализу матчей чемпионата мира, сообщает Stad Doha.

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Сеть каналов beIN Sports принадлежит Катару, а главой медиагруппы является президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи.

Напомним, сборные Алжира и Египта не вышли в финальную часть чемпионата мира-2022. Салах и Марез попали в топ-30 номинантов на "Золотой мяч-2022" – форвард Ливерпуля занял 5 место в опросе, а алжирец финишировал 12-м.

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