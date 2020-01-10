Колос попрощався з двома гравцями

Ковалівський Колос припинив співпрацю з двома гравцями оборони.

Офіційний сайт клубу з Київської області повідомив про відхід Андрія Сахневича та Олександра Мігунова. У поточному розіграші УПЛ Сахневич зіграв 5 матчів, а Мігунов – 6.

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Нагадаємо, що раніше Колос припинив співпрацю з Джемалем Кизилатешем, В’ячеславом Рябовим, Владиславом Нехтієм та Владиславом Охрончуком.

До слова, на зимову перерву ковалівський клуб пішов на сьомій сходинці, набравши 22 очки. Від потрапляння у першу шістку команду відділяє всього два пункти.

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