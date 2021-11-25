"Проблема Арени Львів – це проблема менеджменту. Коли ми готувались до Євро-2012, ми готували команду, яка мала управляти цим стадіоном. Держава яке рішення ухвалила? Місто відкинули, самі будуть управляти.

Садовий знайшов альтернативу перейменуванню Арени Львів

Якщо ви сьогодні залізете всередину у цей стадіон, то зрозумієте, що він перебуває в аварійному стані. Якщо терміново не почати виділення коштів на ліквідацію аварійності, він просто може завалитись.

Плюс, щоб ви розуміли, стадіон не введений в експлуатацію. Там є підстанція, яка не запущена. Так само підстанція біля летовища не запущена. 10 років стоять підстанції! Це просто сумно", – цитує Садового Еспресо.

Нагадаємо, Арена Львів була збудована задля проведення матчів Євро-2012, вона вміщує близько 35 тисяч осіб. Зараз на ній своїй домашні матчі проводять Рух, Львів, інколи збірні України різних вікових категорій та головна команда країни.

Досвід професіоналів та злагоджена команда: як працює "Дніпро-Арена" на матчах УПЛ