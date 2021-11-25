Садовой: Арена Львов находится в аварийном состоянии и может рухнуть
Мэр Львова Андрей Садовой во время сессии городского совета прокомментировал состояние Арены Львов, аргументируя необходимость строительства нового спортивного стадиона для игровых видов спорта.
"Проблема Арены Львов – это проблема менеджмента. Когда мы готовились к Евро-2012, мы готовили команду, которая должна была управлять этим стадионом. Государство какое решение приняло? Город отвергли, сами будут управлять.
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Если вы сегодня влезете внутрь в этот стадион, то поймете, что он находится в аварийном состоянии. Если срочно не начать выделение средств на ликвидацию аварийности, он может завалиться.
Плюс, чтобы вы понимали, стадион не введен в эксплуатацию. Там есть подстанция, которая не запущена. Так же подстанция у аэродрома не запущена. 10 лет стоят подстанции! Это просто грустно", – цитирует Садового Эспрессо.
Напомним, Арена Львов была построена для проведения матчей Евро-2012, она вмещает около 35 тысяч человек.
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