"Проблема Арены Львов – это проблема менеджмента. Когда мы готовились к Евро-2012, мы готовили команду, которая должна была управлять этим стадионом. Государство какое решение приняло? Город отвергли, сами будут управлять.

Садовый нашел альтернативу переименованию Арены Львов

Если вы сегодня влезете внутрь в этот стадион, то поймете, что он находится в аварийном состоянии. Если срочно не начать выделение средств на ликвидацию аварийности, он может завалиться.

Плюс, чтобы вы понимали, стадион не введен в эксплуатацию. Там есть подстанция, которая не запущена. Так же подстанция у аэродрома не запущена. 10 лет стоят подстанции! Это просто грустно", – цитирует Садового Эспрессо .

Напомним, Арена Львов была построена для проведения матчей Евро-2012, она вмещает около 35 тысяч человек.