Під час футбольної трансляції ми бачимо гарну картинку протистояння команд, чуємо, як фанати підтримують свої команди, а наша увага раз по раз фокусується на акуратному брендуванні щитів біля поля. Але власне матч – це лише верхівка айсберга того, що відбувається на стадіоні у день гри, підготовка до якої – складний процес великого механізму.

"Дніпро-Арена", безперечно, є одним з найкращих стадіонів України. Розраховані на понад 30 тисяч глядачів трибуни розташовані близько до поля, що створює для гравців неймовірну атмосферу. Окрім того, арена неподалік від вокзалу та центру міста, тому проблем із логістикою не виникає ані для місцевих, ані для вболівальників гостей.

Звісно, COVID-19 та червона карантинна зона роблять свій "внесок" у відвідування футбольних матчів. Але на підготовку поєдинку це не впливає – все має бути на найвищому рівні за будь-яких обставин.

Понеділок, 1 листопада, 10 ранку. У залі для пресконференцій стадіону "Дніпро-Арена" розпочинається передматчева нарада за участі делегації УАФ та представників команд СК Дніпро-1 та Минай. Поєдинок 13 туру УПЛ між цими командами розпочнеться о 17:00, але підготовка до нього розпочинається заздалегідь.

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Спочатку команди домовляються про те, у якій формі вийдуть на поле. Представники команд приносять комплекти воротарів та польових гравців – жодних схожостей кольорів, аби не дезорієнтувати як глядачів, так і самих футболістів, адже у динаміці гри розглядати форму не вийде.

Далі обговорюється очікувана кількість вболівальників – домашніх та гостьових. Окрім того, через пандемію вводиться особливий протокол: на трибуни стадіону "Дніпро-Арена" можуть потрапити лише ті, хто пред'явить COVID-сертифікат або результати ПЛР тесту чи експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, які зроблені не більше ніж за 72 години до матчу. Усе розбирається до найменших деталей – несподівані "сюрпризи" тут не бажані.

Поки відбувається обговорення організаційних моментів, працівники служби агрономів починають роботу над полем. Перекатка поля з підстриганням газону, розмітка, натягування сіток, встановлення кутових прапорців – роботи тут достатньо.

У нас газон висотою 2,3 – 2,4 сантиметра, це практично норма матчів Ліги чемпіонів. Зараз морозів немає, тому вмикати підігрів немає потреби. Слідкуємо за фітостаном газону, щоб не було хвороб, можемо застосовувати лампи для фотосинтезу газону – це допоможе траві краще рости. Проводяться всі можливі заходи, щоб футболісти могли показати свою найкращу гру, а вболівальники та глядачі – насолодилися швидкою грою та гарною картинкою, – розповів головний агроном Дмитро Зінов'єв.

Розмітку виконують звичайною емульсійною білою фарбою для внутрішніх робіт, у яку додають крейду. Це прекрасний бюджетний варіант, який себе найкраще зарекомендував та став поширеною практикою на всіх стадіонах.

На цей час територія та приміщення стадіону вже готові приймати гостей, проводяться лише останні штрихи. Впродовж тижня для підготовки стадіону працювала велика команда.

Зазвичай на зміні працює 25 – 30 людей. Це сантехніки, електрики, прибиральниці, двірники, охорона. Усі ці служби постійно працюють над функціональним та естетичним станом стадіону. Окрім того, у день гри залучаються ІТ-фахівці, звукорежисер та стюарди. Завдяки досвіду та детальному відпрацюванню всіх процесів цей великий механізм працює злагоджено та без перебоїв, – поділився Олександр Кудін, головний інженер "Дніпро-Арени".

Дві з половиною години до матчу – на стадіон прибувають стюарди. Це співробітники стадіону, які забезпечують безпеку до, під час та після футбольного матчу. Вони перевіряють квитки на вході, контролюють посадку по секторах, стежать за тим, щоб ніхто не розпивав алкогольні напої та не заважав іншим насолоджуватися футбольним матчем.

Кількість стюардів, залучених на матч, регулюється Регламентом – має бути 1 стюард на 100 глядачів. "Дніпро-Арена" на кожну гру залучає щонайменше 50 стюардів. Цього вимагають розміри стадіону та кількість зон відповідальності.

Безпека – це не та річ, якою можна нехтувати, тому велика увага приділяється не лише на кількості стюардів, а й на їхній підготовці.

В ідеалі набираємо стюардів через тих, хто в нас вже працює чи працював. Стюарду має бути від 18 років, пунктуальність, стресостійкість, спортивна підготова – такі його загальні риси. Ми проводимо кастинг, оцінюємо, чи зможе людина впоратися із проблемною ситуацією, яка виникне на трибунах чи на території стадіону. Потім проводимо спеціальні навчання та відпрацьовуємо дії у разі виникнення непотрібних ситуацій. Несподіванок немає – все передбачено та відтреновано, – наголосив керівник служби стюардів Євген Колісник.

Півтори години до матчу – на стадіон прибувають команди. Футболістам потрібно оцінити стан газону та підготувати бутси, а також належним чином розім'ятися та підготуватися до гри.

Механізм чітко відпрацьований – автобус під'їжджає до самого входу у приміщення "Дніпро-Арени", а служба безпеки унеможливлює контакт з футболістами до матчу, адже ніщо не має відволікати їх від налаштування на гру.

Світло на стадіоні вмикається, табло загоряється, брендування щитів біля поля завершене. Фахівці тестують 3D-банери, які розташовані поруч із воротами – усе готове до того, щоб прийняти гостей футбольного матчу.

Година до матчу – ворота стадіону відкриваються для вболівальників. Стюарди перевіряють квитки. Після цього вболівальники проходять до поліції – правоохоронці здійснюють поверхневий огляд та контролюють, щоб ніхто не проніс на стадіон заборонених предметів.

Процес налагоджений ефективно – жодних черг та затримок не відбувається.

На цей сезон продано 400 абонементів. Зазвичай на матчі СК Дніпро-1 приходить 3 – 3,5 тисячі глядачів. Зараз через карантинні обмеження очікуємо в районі 1,5 тисячі. Ми робимо все, щоб досвід перебування на стадіоні був яскравим. Зокрема, поруч із 17 сектором Parimatch організував класний entertainment-майданчик, який одразу завоював популярність серед глядачів. Залишається вірити, що незабаром все мине і знову якомога більше людей зможуть насолоджуватися футболом, – розповів заступник директора "Дніпро-Арени" Юрій Продан.

Транслятори матчу завершили приготування – усі камери на місці, режисери ефіру слідкують за десятками зображень.

Вболівальники на трибунах, команди завершили розминку. Агрономи швидко "латають" поле після вправ гравців, також перед самим матчем вмикається полив.

Поки команди не вийшли з-під трибун, діти, які подають м'ячі, розважаються на полі. Можливо, зовсім скоро хтось із них буде тішити своєю грою повні трибуни "Дніпро-Арени".

Вихід команд, гімн України, свисток арбітра – шоу розпочалось.

Господарі тішать своїх вболівальників не лише яскравою грою, а й результатом – СК Дніпро-1 впевнено перемагає Минай 4:0. Жодних проблем по ходу матчу не виникає – публіка в Дніпрі активна лише для підтримки своєї команди.

Фінальний свисток арбітра сповіщає про завершення гри. Задоволені глядачі прямують до виходу, але робота на стадіоні не завершена.

Світло над полем горітиме ще дві години, хоч і не в повному обсязі. Працівники служби прибиральників оглядають та замикають туалети – усі клінінгові роботи та усунення проблем розпочнуться наступного ранку. Служба агрономів вже починає відновлювати футбольне поле, щоб якомога швидше повернути його до ідеального стану.

У залі для пресконференцій тренери поділяться своїми враженнями від матчу, а футболісти дадуть коментарі для преси. Активне життя в підтрибунному приміщенні триває ще годину після матчу.

Ось таким був футбольний день на "Дніпро-Арені". Злагоджена робота професіоналів забезпечила яскравий досвід глядачам на трибунах, які своєю енергією та підтримкою зарядили улюблену команду на феєричну перемогу над суперником.

Життя – це емоції, тому приходьте на стадіони, вболівайте за улюблені команди та насолоджуйтесь неповторною футбольною атмосферою.

Усі фото: Ігор Хомич, спеціально для Футбол 24 за підтримки Parimatch