Сачко порадив деяким гравцям Ворскли сходити до церкви

Головний тренер Ворскли Василь Сачко поділився очікуваннями від матчу Ліги Європи проти Спортінга.

"Спортінг – швидка, технічна команда, яка добре маневрує і працює з м'ячем. Недоліків у них мало. У всіх лініях команда грає, багато забиває, багато б'є по воротах. Вивчаючи цю команду, вона мені дуже сподобалася.

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Реалізація? Якщо у нас немає моментів, з'являються питання. Але моменти у нас є. Звичайно, деяким хлопцям потрібно серйозно задуматися. Може, в церкву сходити, може, питання задати самим собі, покопатися в собі.

Кадрові втрати? У нас не така велика "лавка", але нічого страшного – надамо шанс іншим хлопцям проявити себе в матчі з такою гарною командою як Спортінг", – передає слова Сачка телеканал "Футбол".

Нагадаємо, матч 6 туру групового етапу ліги Європи між Спортінгом та Ворсклою відбудеться у сьогодні у Португалії. Час початку матчу – 22:00.

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