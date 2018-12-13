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Спортінг – Ворскла: господарі зіграють не найсильнішим складом

12 грудня 23:17 64 Читать на русском
Спортінг – Ворскла: господарі зіграють не найсильнішим складом
Спортінг – Ворскла

Спортінг опублікував офіційну заявку гравців на матч 6 туру Ліги Європи проти Ворскли.

У списку гравців, які зможуть зіграти у матчі проти Ворскли, відсутні одразу декілька провідних виконавців португальського колективу. Не зможе взяти участь у грі Луїш Нані, Бас Дост, Жеремі Матьє, Неманья Гудель та інші.

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Нагадаємо, матч 6 туру групового етапу ліги Європи між Спортінгом та Ворсклою відбудеться у Португалії 13 грудня. Час початку матчу – 22:00.

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Зауважимо, що Ворскла перед останнім туром займає 3 місце у турнірній таблиці своєї групи та не має навіть теоретичних шансів на єврокубкову весну.

Ліга Європи6 турЖозе Альваладе (Лісабон)

Спортінг Лісабон - Ворскла: Четвер 13 грудня 2018

Спортінг Лісабон
до матчу
20
год
:
32
хв
Ворскла
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Теги
Ворскла Ворскла Спортінг Лісабон Спортінг Лісабон Ліга Європи Спортінг Лісабон - Ворскла
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