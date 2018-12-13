Спортінг – Ворскла: анонс матчу Ліги Європи

Спортінг приймає Ворсклу в рамках 6-го туру групового етапу Ліги Європи. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Спортінг – Ворскла

13 грудня, 22:00, "Жозе Альваладе"

Головний арбітр: Мануель Шюттенгрубер (Австрія)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на сайті "Футбол 24"

Заключний матч 2018 року полтавська Ворскла проведе у столиці Португалії, де зустрінеться з такою ж "зелено-білою" командою, якою є сама – тільки трохи сильнішою. Звичайно ж, мова не про Карпати, а про лісабонський Спортінг, який у минулому турі успішно виконав завдання виходу в плей-офф Ліги Європи. Це було зроблено особливо жорстоко: поки команду Василя Сачка громив резерв лондонського Арсенала, лісабонці дефрагментовували Карабах, забивши шість виїзних голів. Щоправда, вдома португальські "леви", як і їх львівські брати, не настільки переконливі: зустріч з Арсеналом вони програли, а все той же Карабах вдалося остаточно дотиснути лише під кінець другого тайму. До речі, і в Полтаві Спортінг врятувався у компенсований час, так що концентрацію втрачати сьогодні протипоказано. Втім, господарів це також стосується, адже тоді вони пропустили з першого та єдиного удару в площину.

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Навряд чи можна було б говорити про перспективи Ворскли на легендарному "Жозе Альваладе", якби для "аристократів" (друге прізвисько Спортінга) щось вирішувалось. Підопічним Марселя Кейзера наразі важливіше зосередитись на внутрішній арені, в якій вони виграли шість матчів поспіль, займаючи другу сходинку, відстаючи від Порту на два очки та на стільки ж випереджаючи Бенфіку. Найслабшому й найбіднішому з трьох португальських китів футболу ця позиція необхідна, як повітря, адже вона відкриває шлях до кваліфікації ЛЧ. У Спортінгу прекрасно пам'ятають, скільки сил та нервів залишила їх основна команда в Полтаві, тож лідери у заявку на сьогоднішній матч не потрапили. Ввечері вийде значно ослаблений склад, що відкриває для Ворскли серйозну можливість грюкнути дверима.

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Навряд чи підопічні Василя Сачка можуть перемогти на "Жозе Альваладе" – все ж, навіть вдома полтавці поступилися абсолютно справедливо. Втім, привезти з Португалії останні очки у 2018 році цілком реально, адже Спортінг – це не якась команда надлюдей, а всього лише стартовий майданчик для майбутніх суперзірок. Звісно, якщо демонструвати таку ж безвольність, як з молоддю Арсенала, то 1:6 у Баку буде вважатися непоганим рахунком, але навряд чи бронзовий призер УПЛ дозволить собі повторення київського перфоменсу. Принаймні, так не повинно бути, хоча п'ять поспіль програних матчів та мінімальна перемога над залишками Чорноморця не вселяють оптимізм. Втім, хочеться вірити у найкраще, адже Ворскла у цьому сезоні вже не раз доводила, що не є грушою для биття.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Ворскла проводить лише другий офіційний поєдинок проти Спортінга. Перший відбувся у Полтаві в рамках цьогорічного групового етапу Ліги Європи – тоді Ворскла програла (1:2).

2. Ворскла вже зустрічалася з лісабонськими клубами – і навіть перемагала. У плей-офф Ліги Європи 2009/2010 полтавці зазнали виїзного розгрому від Бенфіки (4:0), однак перемогли вдома з рахунком 2:1. Один з голів забив нинішній наставник Ворскли Василь Сачко.

3. Загалом Ворскла провела п'ять поєдинків проти португальських клубів, програвши чотири з них та вигравши один. Загальний рахунок протистояння з португальцями – 11:5 на користь останніх.

4. Спортінг провів проти українських клубів сім матчів – і жодного не програв (6 перемог, 1 нічия). Загальний рахунок протистояння з українцями – 12:4.

5. Українські та португальські колективи грають між собою дуже рівно. Піренейці здобули 18 перемог, українці – 17, а ще 11 разів сторони розписували нічию. Загальний рахунок протистояння – 63:59 на користь УПЛ.

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Кадрова ситуація

Спортінг вийде на поле у ослабленому варіанті складу. В заявку не потрапила значна кількість лідерів – таких, як Луїш Нані, Бас Дост, Жеремі Матьє, Неманья Гудель та інші. З іншого боку, навіть у такому варіанті "леви" виглядають астрономічно сильно для середняка УПЛ: на полі можуть з'явитися Абдулай Діабі (€6 млн), Маркос Акунья (€15 млн), Бруну Фернендеш (€26 млн), Себастьян Коатес (€10 млн), тощо. Вся Ворскла коштує €12 млн, так що легко не буде.

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Ворсклі не допоможуть травмовані Олександр Кобахідзе, Денис Васін, Наджееб Якубу та Дмитро Кравченко. Крім того, не зможе зіграти Вячеслав Шарпар, який перебрав жовтих карток. Втім, про ці втрати було відомо заздалегідь, а от той факт, що Владислав Кулач не полетів у Лісабон, відверто здивував. Лідер та автор красивого голу у ворота Спортінга мав бути головною атакувальною силою полтавців, тож сьогодні варто чекати чергових проблем з креативом та завершенням.

Орієнтовні склади на матч Спортінг – Ворскла

Спортінг: Солен – Рістовскі, Пінту, Коатес, Акунья – Фернандеш, Петровіч – Мане, Монтерро, Кабрал – Діабі

Ворскла: Шуст – Пердута, Даллку, Чижов, Артур – Чеснаков, Скляр – Сергійчук, Карека, Ребенок – Коломоєць

Прогноз Футбол 24 – 2:0

Ворскла у першому матчі проти Спортінга продемонструвала здатність грати на рівних навіть з основою португальського гранду. До 90-ї хвилини вона доводила, що може втримати потрібний результат, але сил та концентрації на компенсований час не вистачило. Сьогодні ж підопічні Василя Сачка повинні отримати дещо слабший тиск на свої ворота, адже "леви" гратимуть ослабленим складом та без особливого старання з боку переважної кількості футболістів. Господарі точно не стануть рвати на собі жили заради трьох очок.

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І все ж, Спортінг повинен здобути перемогу навіть в лайт-режимі. Бронзові призери УПЛ занадто важко створюють моменти й ще менше забивають – в останніх шести матчах було забито аж один гол. Без Кулача та Шарпара ця Ворскла стає ще більш блідою, тож побачити її голи навряд чи доведеться. Ймовірно, полтавці спробують зіграти на нульову нічию, однак з таким підходом на "Жозе Альваладе" точно нічого не світить. Спортінг повинен спокійно виграти.

Михайло Юхименко, Футбол 24