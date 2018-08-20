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Сачко – найкращий тренер 5 туру УПЛ

18:37 108 Читать на русском
Сачко – найкращий тренер 5 туру УПЛ
Василь Сачко / ФК Ворскла

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу назвало найкращого тренера 5-го туру Прем'єр-ліги.

Наставник Ворскли Василь Сачко визнаний найкращим тренером 5 туру УПЛ за версією Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу.

Сачко отримав 4.6 балів з 5 можливих.

Ворскла – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Нагадаємо, Ворскла здобула вольову перемогу над Маріуполем з рахунком 2:1, поступаючись по ходу матчу, та піднялась з зони вильоту на 7 місце.

Україна5 тур

Ворскла - Маріуполь: Неділя 19 серпня 2018

Ворскла
Матч завершено
2 : 1
Маріуполь
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Ворскла Ворскла Василь Сачко Василь Сачко Ворскла - Маріуполь
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