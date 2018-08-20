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Сачко – лучший тренер 5 тура УПЛ

18:37 13 Читати українською
Сачко – лучший тренер 5 тура УПЛ
Василий Сачко / ФК Ворскла

Всеукраинское объединение тренеров по футболу назвало лучшего тренера 5-го тура Премьер-лиги.

Наставник Ворсклы Василий Сачко признан лучшим тренером 5 тура УПЛ по версии Всеукраинского объединения тренеров по футболу.

Сачко получил 4.6 баллов из 5 возможных.

Ворскла – Мариуполь – 2:1 – видео голов и обзор матча

Напомним, Ворскла одержала волевую победу над Мариуполем со счетом 2:1, уступая по ходу матча, и поднялась из зоны вылета на 7 место.

Украина5 тур

Ворскла - Мариуполь: Воскресенье 19 августа 2018

Ворскла
Матч окончен
2 : 1
Мариуполь
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Ворскла Ворскла Василий Сачко Василий Сачко Ворскла - Мариуполь
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