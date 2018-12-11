Сабо: Зараз в УПЛ немає інтриги, Шахтар сильніший за Динамо

Екс-тренер збірної України Йожеф Сабо спробував пояснити, чому в чемпіонаті України зникла інтрига.

"Зараз в чемпіонаті немає інтриги, і це не тільки я кажу. Це видно.

У Шахтаря є провідні футболісти – Пятов, Ракицький, Тайсон, Ісмаїлі, Степаненко. На них базується команда. Це основа, яка постійно грає, дійсно майстри.

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У Динамо на сьогоднішній день, на жаль, таких футболістів немає. Зараз зростають, але давайте подивимося років через два, тому що я не вірю, що до наступного сезону вони виростуть і будуть кращими, ніж в Шахтарі. І найголовніше, я думаю, що керівництво Динамо в цьому сезоні не ставило завдання тренерському штабу бути чемпіоном. Видно, що Шахтар сильніший", – цитує Сабо ТК Футбол.

Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Шахтар лідирує в турнірній таблиці, відірвавшись від Динамо на 6 очок.

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