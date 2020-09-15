"Зоря знову не сподобалась. Я звик бачити цю команду свіжішою, рухливішою. Не виключено, що на Зорі дуже сильно позначилася ця пауза у три тижні. Тренувальний процес був порушений, і зараз футболісти Зорі виглядають дуже розслабленими.

Зоря – Шахтар: Пятов виділив головну небезпеку луганців

Але ж головним козирем команди Скрипника завжди була дисципліна. Та й самого тренера Зорі під час останнього матчу (проти Маріуполя – Футбол 24) було важко впізнати – ми не бачили звичного живчика на лінії поля.

Склалося враження, що Віктору Скрипнику все одно, що там діється на полі, що він збирається йти. Дивовижно. У Зорі ж є ще час для підготовки до групи Ліги Європи, а у Скрипника унікальна можливість керувати командою в єврокубках", – сказав Сабо у коментарі виданню Zbirna.com.

Нагадаємо, підопічні Скрипника зазнали двох поспіль поразок на старті нового сезону чемпіонату України: у першому матчі луганці програли Десні (1:3), а згодом поступились Маріуполю (0:1).

"Розуміли увесь підтекст матчу проти Шахтаря": куди подівся Олександр Бабич і чи були переговори із Зорею