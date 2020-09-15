"Заря опять не понравилась. Я привык видеть эту команду свежей, подвижной. Не исключено, что на Заре очень сильно сказалась эта пауза в три недели. Тренировочный процесс был нарушен, и сейчас футболисты Зари выглядят очень расслабленными.

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Но главным козырем команды Скрипника всегда была дисциплина. И самого тренера Зари во время последнего матча (против Мариуполя – Футбол 24) было трудно узнать – мы не видели привычного живчика на линии поля.

Сложилось впечатление, что Виктору Скрипнику все равно, что там происходит на поле, что он собирается уходить. Удивительно. У Зари ведь есть еще время для подготовки к группе Лиги Европы, а у Скрипника уникальная возможность управлять командой в еврокубках", – сказал Сабо в комментарии изданию Zbirna.com.

Напомним, подопечные Скрипника потерпели два подряд поражения на старте нового сезона чемпионата Украины: в первом матче луганчане проиграли Десне (1:3), а затем уступили Мариуполю (0:1).

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