"Чому Супряга не може розкритись в Динамо? Напевно, через недовіру. Свого часу я та мій тренерський штаб повірили у юного Андрія Шевченка. Ми дали йому можливість реалізувати свій талант. Не скажу, що він у кожному поєдинку чудово грав. Зовсім ні. Але ми продовжували йому довіряти. Можливо, Супрязі не довіряють повною мірою.

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Луческу давав багато шансів? Хіба 15-20 хвилин, проведених на полі, це шанс? Мірча Луческу випускав Супрягу на поле, а він ніякий. Його одразу садили на лаву запасних. Це його вбиває. Думаю, є провина Луческу у тому, що Владислав не заграв у Динамо. Але для того, щоб зробити глибший аналіз, потрібно перебувати всередині команди. Потрібно знати, в якому стані перебуває футболіст, його швидкісні дані, фізика.

Можливий переїзд Супряги в Італію? Італія – хороша футбольна країна. Там футбол набагато вищої якості, ніж в Україні. Там все набагато жорсткіше. Важко сказати, чи стане там Владислав новим Андрієм Шевченком. Чи має він такі дані? Це питання. Я не бачив Супрягу на полі 90 хвилин. Хіба що коли його випускають на заміну, але він, повторюся, ніякий.

Звичайно, у Супряги є психологічна невпевненість. Пам'ятаю його обличчя, коли Луческу поміняв його наприкінці першого тайму матчу зі Львовом. Супряга погано зіграв, його посадили на лаву запасних. Це вбиває молодого футболіста. З ним треба працювати у плані психології: спілкуватися, підбадьорювати, підтримувати. Тільки так він зростатиме", – поділився Сабо в інтерв'ю Footboom.

Нагадаємо, у поточному сезоні Супряга провів за Динамо 6 матчів у всіх турнірах, результативними діями не відзначався. Transfermarkt оцінює гравця у 4 млн євро.

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