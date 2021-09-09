Сабо вказав на слабкі місця збірної України за підсумками останніх матчів
Екс-тренер збірної України Йожеф Сабо порадив нинішньому наставнику "синьо-жовтих" Олександру Петракову ретельніше підбирати гравців на майбутні матчі.
"Ми бачили по вчорашній грі, і не тільки по вчорашній, що у нас є проблеми позаду. Є проблеми у центральних захисників, гравці середньої лінії можуть невчасно повертатися.
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Подивимося, час підготуватися ще є. Нам потрібно виграти, інакше шанси зникнуть. Звичайно, в порівнянні з грою проти чехів склад зміниться і тренерський штаб випустить найкращих гравців, які будуть в хорошому стані.
У Петракова ще є час переглянути футболістів. Я думаю, що на офіційні матчі потрібен буде склад найдосвідченіших гравців, у яких не будуть трястися ноги і вони будуть впевнені", – сказав Сабо для ТК Футбол 1.
Нагадаємо, окрім спарингу з Чехією (1:1), підопічні Петракова розписали нічиї з Казахстаном (2:2) та Францією (1:1) в рамках відбору до ЧС-2022.
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