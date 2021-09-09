"Ми бачили по вчорашній грі, і не тільки по вчорашній, що у нас є проблеми позаду. Є проблеми у центральних захисників, гравці середньої лінії можуть невчасно повертатися.

Чехія – Україна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Подивимося, час підготуватися ще є. Нам потрібно виграти, інакше шанси зникнуть. Звичайно, в порівнянні з грою проти чехів склад зміниться і тренерський штаб випустить найкращих гравців, які будуть в хорошому стані.

У Петракова ще є час переглянути футболістів. Я думаю, що на офіційні матчі потрібен буде склад найдосвідченіших гравців, у яких не будуть трястися ноги і вони будуть впевнені", – сказав Сабо для ТК Футбол 1.

Нагадаємо, окрім спарингу з Чехією (1:1), підопічні Петракова розписали нічиї з Казахстаном (2:2) та Францією (1:1) в рамках відбору до ЧС-2022.

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