"Мы видели по вчерашней игре, и не только по вчерашней, что у нас есть проблемы позади. Есть проблемы у центральных защитников, игроки средней линии могут вовремя возвращаться.

Чехия – Украина – 1:1 – видео голов и обзор матча

Посмотрим, время подготовиться еще есть. Нам нужно выиграть, иначе шансы исчезнут. Конечно, по сравнению с игрой против чехов состав изменится и тренерский штаб выпустит лучших игроков, которые будут в хорошем состоянии.

У Петракова еще есть время пересмотреть футболистов. Я думаю, что на официальные матчи потребуется состав опытных игроков, у которых не будут трястись ноги и они будут уверены", – сказал Сабо для ТК Футбол 1.

Напомним, кроме спарринга с Чехией (1:1), подопечные Петракова расписали ничьи с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1) в рамках отбора к ЧМ-2022.

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