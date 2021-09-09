Сабо указал на слабые места сборной Украины по итогам последних матчей
Экс-тренер сборной Украины Йожеф Сабо посоветовал нынешнему наставнику "сине-желтых" Александру Петракову тщательно подбирать игроков на предстоящие матчи.
"Мы видели по вчерашней игре, и не только по вчерашней, что у нас есть проблемы позади. Есть проблемы у центральных защитников, игроки средней линии могут вовремя возвращаться.
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Посмотрим, время подготовиться еще есть. Нам нужно выиграть, иначе шансы исчезнут. Конечно, по сравнению с игрой против чехов состав изменится и тренерский штаб выпустит лучших игроков, которые будут в хорошем состоянии.
У Петракова еще есть время пересмотреть футболистов. Я думаю, что на официальные матчи потребуется состав опытных игроков, у которых не будут трястись ноги и они будут уверены", – сказал Сабо для ТК Футбол 1.
Напомним, кроме спарринга с Чехией (1:1), подопечные Петракова расписали ничьи с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1) в рамках отбора к ЧМ-2022.
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