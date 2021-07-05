"Кого я можу виділити серед гравців збірної України на Євро? Бущан – № 1. Він увірвався до основного складу збірної і Динамо.

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Забарний, але в останньому матчі він вже теж був втомленим. Молодий хлопчик, цього варто було очікувати. Ярмоленко добре зіграв з Нідерландами і в першому таймі з македонцями. А більше ніхто мені так не сподобався.

Хто повинен готувати збірну України до ЧС-2022? Тільки Шевченко, однозначно. Він як був хорошим тренером, так і залишився. У нього і помічники хороші. Поки Шевченко, жодних питань щодо його заміни навіть не повинно стояти", – сказав Сабо у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, цього року збірна України вперше в історії вийшла в плей-офф чемпіонату Європи. "Синьо-жовті" дійшли до 1/4 фіналу Євро-2020, де розгромно поступились національній команді Англії з рахунком 0:4.

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