"Кого я могу выделить среди игроков сборной Украины на Евро? Бущан – № 1. Он ворвался в основной состав сборной и Динамо.

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Забарный, но в последнем матче он уже тоже был уставшим. Молодой мальчик, этого стоило ожидать. Ярмоленко хорошо сыграл с Нидерландами и в первом тайме с македонцами. А больше никто мне так не понравился

Кто должен готовить сборную Украины на ЧМ-2022? Только Шевченко, однозначно. Он как был хорошим тренером, так и остался. У него и помощники хорошие. Пока Шевченко, никаких вопросов о его смене даже не должно стоять", – сказал Сабо в комментарии Tribuna.

Напомним, в этом году сборная Украины впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы. "Сине-желтые" дошли до 1/4 финала Евро-2020, где крупно уступили национальной команде Англии со счетом 0:4.

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