"Якщо чесно, то на матчі була просто неймовірна публіка. Вони підтримували домашню команду дуже гучно, створивши круту атмосферу. Велика повага Україні, тому що українські вболівальники зробили цей матч для нас набагато складнішим. Я дійсно шокований, вболівальники дуже і дуже класно спрацювали на стадіоні.

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Сьогоднішня гра трохи відрізнялася від першого поєдинку. Тактика команди була зовсім іншою, вони не давали нам створювати простір. У нас було багато володіння, але нам було дуже важко створювати якісь моменти, ламати структуру їхнього захисту. Мені було важко знайти вільний простір для того, щоб отримувати передачі, тому велика повага українським захисникам за те, що вони сьогодні зробили проти нас. Але ми раді, що здобули цей один бал у турнірну таблицю.

Захисники збірної України класно зіграли, ми багато володіли м'ячем і їм потрібно було дуже багато бігати, дуже багато працювати, але тактично вони все зробили дуже правильно. Я постійно озирався, шукав простір навколо себе, але його не було.

Ми знаємо, наскільки Зінченко може бути небезпечним перед воротами. Він відпрацьовував і в захисті, і в атаці, забив свій гол. Я можу лише похвалити їхню роботу в захисті. Повторюся ще раз, ми поділили сьогодні очки з Україною, і ми задоволені цим.

Кожен з нас – з Україною, світ – з вами, футбольний світ – з вами. Жахливо спостерігати за тим, що відбувається в Україні, надсилаємо свою підтримку, найкращі побажання та любов кожному українцю", — сказав Меддісон у післяматчевому коментарі.

Нагадаємо, збірна України розійшлась миром з Англією (1:1) і закріпилась на другій сходинці турнірної таблиці групи С.

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