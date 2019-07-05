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Назаренко увійшов в тренерський штаб СК Дніпро-1

08:25 415 Читать на русском
Назаренко увійшов в тренерський штаб СК Дніпро-1
Сергій Назаренко / Фото прес-служби збірної України

Колишній півзахисник Дніпра Сергій Назаренко отримав роботу в структурі новачка УПЛ.

СК Дніпро-1 на офіційному YouTube-каналі опублікував фотосесію гравців і представників тренерського штабу.

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У кадр також потрапив відомий екс-півзахисник Дніпра та збірної України Сергій Назаренко. Він був одягнений у традиційну форму тренерів переможця Першої ліги, що натякає на його офіційне призначення. Найімовірніше, 39-річний фахівець очолить молодіжну команду дніпрян.

У активі Назаренка 56 матчів і 12 голів за збірну України. Останню свою гру на професіональному рівні він провів у 2016 році.

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