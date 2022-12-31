"Всі ми розуміємо, що 2022 рік, а особливо березень місяць, буде дуже важким. Особливо перша гра, коли нам потрібно буде грати на виїзді зі збірною Шотландії. Я знаю, що це таке.

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Я тричі грав на цьому стадіоні. Двічі з Динамо і один раз зі збірною. Хочу побажати нашим футболістам бути мужиками, не піддаватися на всякі замашки і обов'язково виграти. Бажаю, аби на нашому боці була і майстерність, і везіння, бо без цього ніяк.

Що можу порадити Петракову? Він, можна сказати, ще молодий тренер для дорослої команди. Працювати з юнаками – одна справа, а з дорослою командою – інша. Але по ньому видно, що Петраков зійшовся з такими гравцями, як Маліновський, Ярмоленко і Зінченко. Він хороший фахівець, який розуміється у футболі", – сказав Сабо у коментарі YouTube-каналу vZbirna.

Нагадаємо, перший поєдинок у 2022-му команда Петракова проведе 24 березня в рамках плей-офф відбору до ЧС-2022 проти Шотландії.

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