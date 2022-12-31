"Все мы понимаем, что 2022 год, особенно март месяц, будет очень тяжелым. Особенно первая игра, когда нам нужно будет играть на выезде со сборной Шотландии. Я знаю, что это такое.

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Я трижды играл на этом стадионе. Дважды с Динамо и один раз со сборной. Хочу пожелать нашим футболистам быть мужиками, не поддаваться на всякие замашки и обязательно выиграть. Желаю, чтобы на нашей стороне было и мастерство, и везение, потому что без этого никак.

Что могу посоветовать Петракову? Он, можно сказать, молодой тренер для взрослой команды. Работать с юношами – одно дело, а со взрослой командой – другое. Но по нему видно, что Петраков сошелся с такими игроками, как Малиновский, Ярмоленко и Зинченко. Он хороший специалист, который разбирается в футболе", – сказал Сабо в комментарии YouTube-каналу vZbirna.

Напомним, первый поединок в 2022 году команда Петракова проведет 24 марта в рамках плей-офф отбора к ЧМ-2022 против Шотландии.

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