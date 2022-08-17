"Я не люблю критикувати тренерів. Можу лише сказати, що Луческу шалений щасливчик, куди там Лобановському.

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Леоненко вважає Луческу сильнішим тренером за Лобановського? Перепрошую, але він – просто дурень. Я категорично не згоден з такою думкою! Лобановський є Лобановський! Він багато чого досяг – виграв з Динамо Кубок Кубків, а тоді в киян не було легіонерів, тричі був у півфіналі Ліги чемпіонів.

Так, тоді в Динамо грали найкращі. Але Лобановський поставив гру та налагодив тренувальний процес. Він давав дуже великі навантаження, тоді так ніхто не тренував. Лобановський казав, що інакше не можна, адже ми відстаємо від західних клубів у техніці, тому потрібно переважати їх у фізиці", – цитує Сабо "Український футбол".

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