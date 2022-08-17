"Я не люблю критиковать тренеров. Могу лишь сказать, что Луческу безумный счастливчик, куда там Лобановскому.

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Леоненко считает Луческу более сильным тренером, чем Лобановского? Извиняюсь, но он – просто дурак. Я категорически не согласен с таким мнением! Лобановский есть Лобановский! Он многого добился – выиграл из Динамо Кубок Кубков, а тогда у киевлян не было легионеров, трижды был в полуфинале Лиги чемпионов.

Да, тогда в Динамо играли лучшие. Но Лобановский поставил игру и наладил тренировочный процесс. Он давал очень большие нагрузки, тогда никто так не тренировал. Лобановский говорил, что иначе нельзя, ведь мы отстаем от западных клубов в технике, поэтому нужно преобладать в физике", – цитирует Сабо "Український футбол".

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