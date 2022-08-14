Колишній наставник Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився думками щодо про гру киян під керівництвом Мірчі Луческу та оцінив шанси у протистоянні з Бенфікою.

"Сам Луческу щасливчик. Ну просто щасливий! Іноді, коли матчі дивлюся, я сміюся. Тому що відбуваються такі моменти, яких не мало бути. Але це, можливо, і добре для нашої команди. Хоча я вважаю, що Бенфіку Динамо не пройде.

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Бенфіка – це топ-команда, непростий суперник. Я хочу, щоб динамівці пройшли, але це навряд чи станеться. Бенфіка – забивна команда. Лісабонці обов’язково заб’ють. Вони всі тікають, ми добре знаємо португальців. Вони добре захищаються, гарні у відборі. Але все може бути!" – зазначив Сабо в інтерв'ю Sportarena.

Додамо, що Динамо під керівництвом Луческу вже здолало Фенербахче та Штурм у кваліфікації до групового етапу Ліги чемпіонів. Останнім суперником стане Бенфіка, поєдинки заплановані на 17 та 23 серпня.

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