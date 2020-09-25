Сабо оцінив перспективи Циганкова, спророкувавши перехід у Туреччину чи Бельгію
Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився очікуваннями щодо майбутнього Віктора Циганкова.
"Всі кричали раніше про трансфери, а зараз Циганкова не видно.
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Прийшов досвідчений тренер і бачить, що Циганков не дотягує. Є Жерсон, є Шапаренко... Не знаю, куди подівся Шепелєв... Якщо Циганков залишиться грати на такому рівні, то поїде в Бельгію або Туреччину", – цитує Йожефа Сабо 1927.kiev.ua.
До слова, в минулому сезоні Циганков провів 39 поєдинків у складі Динамо, записавши до свого активу 17 голів та 8 асистів, але з приходом Мірчі Луческу втратив місце у стартовому складі.
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