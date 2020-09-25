"Всі кричали раніше про трансфери, а зараз Циганкова не видно.

Циганков залишився найдорожчим футболістом УПЛ

Прийшов досвідчений тренер і бачить, що Циганков не дотягує. Є Жерсон, є Шапаренко... Не знаю, куди подівся Шепелєв... Якщо Циганков залишиться грати на такому рівні, то поїде в Бельгію або Туреччину", – цитує Йожефа Сабо 1927.kiev.ua.

До слова, в минулому сезоні Циганков провів 39 поєдинків у складі Динамо, записавши до свого активу 17 голів та 8 асистів, але з приходом Мірчі Луческу втратив місце у стартовому складі.

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