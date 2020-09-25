"Все кричали ранее о трансферах, а сейчас Цыганкова не видно.

Цыганков остался самым дорогим футболистом УПЛ

Пришел опытный тренер и видит, что Цыганков не дотягивает. Есть Жерсон, есть Шапаренко ... Не знаю, куда делся Шепелев... Если Цыганков останется играть на таком уровне, то поедет в Бельгию или Турцию", – цитирует Йожефа Сабо 1927.kiev.ua

К слову, в прошлом сезоне Цыганков провел 39 поединков в составе Динамо, записав в свой актив 17 голов и 8 ассистов, но с приходом Мирчи Луческу потерял место в стартовом составе.

"Беру без перегляду, в команді повинен бути рудий": як Циганков опинився у Динамо, а Блохін і Буряк прали форму у тазику