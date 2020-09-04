Найкоштовнішим гравцем нашої першості і надалі є півзахисник Динамо Віктор Циганков, повідомляє Transfermarkt.

Атлетіко відмовився від трансферу Миколенка – відомі причини

22-річний футболіст подорожчав на 3 млн євро і тепер його вартість становить 19 млн євро.

Другу сходинку посів хавбек Шахтаря Тете. Бразилець "поважчав" на 1,5 млн євро і вартує відтепер 17 млн ​​євро. Третім у переліку йде Віталій Миколенко – захисник Динамо став дорожчим на 4 млн євро і його нинішня ціна – 13 млн євро.

Варто зазначити, що до топ-десятки увійшли лише представники двох українських грандів – Динамо та Шахтаря.

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