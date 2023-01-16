"Маліновський нормально грав в Аталанті, але щось там не в порядку з головним тренером. Руслан став не першим футболістом, хто через цю причину змушений були піти з італійського клубу.

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Таких вже троє чи четверо. Ніхто з них не хоче працювати з Гасперіні. Що стосується самого Мілиновського, то я не знаю, чому він поїхав саме до Франції. Втім, сподіваюсь, що і в цій країні наш легіонер зможе проявити себе з найкращого боку.

Маліновський – хороший гравець, і я сподываюсь, що на відміну від Аталанти, у Марселі він не сидітиме у запасі. Дай Боже, щоб Руслан і далі зростав у своїй майстерності", – сказав Сабо у коментарі UA-Football.

Нагадаємо, Аталанта відпустила Маліновського у Марсель на правах оренди з правом викупу. Влітку бергамаски повинні отримати 10 млн євро, ще 3 млн передбачені бонусами.

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