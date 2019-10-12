Сабо: Могли забити литовцям і п'ять м'ячів

Колишній наставник збірної України, а нині футбольний експерт Йожеф Сабо, поділився думками щодо ситуації у таборі "синьо-жовтих" після перемоги над Литвою (2:0).

"Вітаю команду з прекрасною грою – вона принесла нам море задоволення. Ми розраховували, що виграємо, адже Литва слабша за нашу збірну.

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Тренерський склад не дав розслабитися гравцям перед такою грою. Було видно, що хлопці грали дуже здорово. Могли забити литовцям і п'ять м'ячів. Ніхто не отримав травму. Зараз всі думають про понеділковий матч з Португалією.

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Сидорчук – молодець. Сьогодні він один з небагатьох опорних півзахисників, який став основним у Динамо. Коноплянка лише набирає хід у Шахтарі. Я захоплююсь нашою середньою лінією. Такого півзахисту у нашої збірної ще не було. Поява у команді Марлоса – велика справа. Він прекрасно розуміє Маліновського і Зінченка. Також з'явився Ярмоленко, який набрав форму", – розказав Сабо у програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, збірна України вчора здолала Литву 2:0 і вже за кілька днів прийматиме у Київі чемпіонів Європи – збірну Португалії. Матч розпочнеться о 21:45.

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