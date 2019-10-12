Збірна України встановила нове досягнення у відборі Євро-2020

Захист збірної України став найкращим у відборі Євро-2020 поряд з бельгійцями.

Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка пропустила лише один гол у шести матчах кваліфікації Євро-2020. Це найкращий результат серед 55 збірних у відборі, повідомляє Tribuna.

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Стільки ж пропустила національна команда Бельгії, хоча бельгійці провели на один матч більше, ніж українці. За забитими м'ячами Україна займає 12-е місце з 13 голами. Лідирує за цим показником Бельгія – 28 голів.

Нагадаємо, Україна у Харкові перемогла збірну Литви з рахунком 2:0. Після цього туру вона впевнено очолює турнірну таблицю набравши 16 очок після 6 ігор. Португальці йдуть другими і мають у своєму активі 11 пунктів і гру в запасі. Вже у понеділок, 14 жовтня, лідери групи В зійдуться між собою в очному поєдинку у Києві.

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