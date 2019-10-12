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Збірна України встановила нове досягнення у відборі Євро-2020

11:42 245 Читать на русском
Збірна України встановила нове досягнення у відборі Євро-2020
Україна – Литва –2:0 / УАФ

Захист збірної України став найкращим у відборі Євро-2020 поряд з бельгійцями.

29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський
 
29’ Руслан Маліновський
58’ Руслан Маліновський

Збірна України під керівництвом Андрія Шевченка пропустила лише один гол у шести матчах кваліфікації Євро-2020. Це найкращий результат серед 55 збірних у відборі, повідомляє Tribuna.

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Стільки ж пропустила національна команда Бельгії, хоча бельгійці провели на один матч більше, ніж українці. За забитими м'ячами Україна займає 12-е місце з 13 голами. Лідирує за цим показником Бельгія – 28 голів.

Нагадаємо, Україна у Харкові перемогла збірну Литви з рахунком 2:0. Після цього туру вона впевнено очолює турнірну таблицю набравши 16 очок після 6 ігор. Португальці йдуть другими і мають у своєму активі 11 пунктів і гру в запасі. Вже у понеділок, 14 жовтня, лідери групи В зійдуться між собою в очному поєдинку у Києві.

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Теги
Євро-2020 Україна - Литва Бельгія Бельгія Україна Україна Збірна України
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