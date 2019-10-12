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Сабо: Могли забить литовцам и пять мячей

12:18 57 Читати українською
Сабо: Могли забить литовцам и пять мячей
Украина – Литва – 2:0 / УАФ

Бывший наставник сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Йожеф Сабо, поделился мыслями о ситуации в лагере "сине-желтых" после победы над Литвой (2:0).

29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский
 
29’ Руслан Малиновский
58’ Руслан Малиновский

"Поздравляю команду с прекрасной игрой – она принесла нам массу удовольствия. Мы рассчитывали, что выиграем, ведь Литва слабее нашей сборной.

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Тренерский состав не дал расслабиться игрокам перед такой игрой. Было видно, что ребята играли очень здорово. Могли забить литовцам и пять мячей. Никто не получил травму. Сейчас все думают о понедельничном матче с Португалией.

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Сидорчук – молодец. Сегодня он один из немногих опорных полузащитников, который стал основным в Динамо. Коноплянка только набирает ход в Шахтере. Я восхищаюсь нашей средней линией. Такой полузащиты у нашей сборной еще не было. Появление в команде Марлоса – большое дело. Он прекрасно понимает Малиновского и Зинченко. Также появился Ярмоленко, набравший форму", – рассказал Сабо в программе "Футбол NEWS".

Напомним, сборная Украины вчера одолела Литву 2:0 и уже через несколько дней будет принимать в Киеве чемпионов Европы – сборную Португалии. Матч начнется в 21:45.

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Украина - Литва Сборная Украины Украина Украина Евро-2020 Йожеф Сабо
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