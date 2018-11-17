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Сабалета закликав скоротити час на прийняття рішень за допомогою VAR

16:13 68 Читать на русском
Сабалета закликав скоротити час на прийняття рішень за допомогою VAR
Пабло Сабалета / Reuters

Досвідчений оборонець Вест Хема Пабло Сабалета прокоментував рішення використовувати VAR в англійській Прем'єр-лізі від сезону 2019/20.

"VAR буде успішним, але тільки тоді, коли буде використовуватися під час спірних епізодів, а не кожного разу, коли є сумніви. Потрібно скоротити час на прийняття рішень із допомогою VAR.

Клуби АПЛ проголосували за введення VAR з сезону 2019/20

Якщо б система вже працювала в АПЛ, то третій гол у наші ворота в матчі з Ліверпулем був би переглянутий і відмінений через офсайд. Гра рукою чи фол у штрафному майданчику може зайняти трохи більше часу, але це не страшно. Особисто мені до вподоби VAR. Радий, що він буде працювати на матчах АПЛ", – розповів Сабалета в інтерв'ю офіційному сайту Вест Хема.

Нагадаємо, що учасники ліги цього тижня проголосували за введення системи Відеопомічника арбітра з наступного сезону. Зараз VAR вже використовують в чемпіонатах Іспанії, Італії, Німеччини та Франції.

Відеопомічник арбітра (VAR). Як працює система відеоповторів майбутнього

Теги
Англія Пабло Сабалета Пабло Сабалета Вест Хем Вест Хем Відеоповтори Відеопомічник арбітра Відеоасистент арбітра (VAR)
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