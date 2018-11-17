Сабалета призвал сократить время на принятие решений с помощью VAR

Опытный защитник Вест Хэма Пабло Сабалета прокомментировал решение использовать VAR в английской Премьер-лиге с сезона 2019/20.

"VAR будет успешным, но только тогда, когда будет использоваться во время спорных эпизодов, а не каждый раз, когда есть сомнения. Нужно сократить время на принятие решений посредством VAR.

Клубы АПЛ проголосовали за введение VAR с сезона 2019/20

Если бы система уже работала в АПЛ, то третий гол в наши ворота в матче с Ливерпулем был бы пересмотрен и отменен из-за офсайда. Игра рукой или фол в штрафной может занять немного больше времени, но это не страшно. Лично мне нравится VAR. Рад, что он будет работать на матчах АПЛ", – рассказал Сабалета в интервью официальному сайту Вест Хэма.

Напомним, что участники лиги на этой неделе проголосовали за введение системы Видеопомощника арбитра со следующего сезона. Сейчас VAR уже используют в чемпионатах Испании, Италии, Германии и Франции.

Видеопомощник арбитра (VAR). Как работает система видеоповторов будущего