Рюдігер налаштований залишитись у Челсі, а його агенти продовжують вести переговори з клубом, інформує Фабріціо Романо у своєму твіттері.

Рюдігер обурений пропозицією Челсі щодо нового контракту

Втім, сторони досить далекі від угоди. За ситуацією продовжують слідкувати інші клуби, зокрема, Реал та Баварія, які мають намір підписати центрбека в статусі вільного агента.

Відзначимо, що Рюдігер провів 11 поєдинків у складі Челсі в поточному сезоні, у яких забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

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