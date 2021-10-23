Рюдігер готовий залишитись у Челсі – сторони далекі від завершення переговорів
00:35 - Читать на русском
Захисник Челсі Антоніо Рюдігер обрав пріоритетний варіант розвитку своєї кар'єри.
Рюдігер налаштований залишитись у Челсі, а його агенти продовжують вести переговори з клубом, інформує Фабріціо Романо у своєму твіттері.
Рюдігер обурений пропозицією Челсі щодо нового контракту
Втім, сторони досить далекі від угоди. За ситуацією продовжують слідкувати інші клуби, зокрема, Реал та Баварія, які мають намір підписати центрбека в статусі вільного агента.
Відзначимо, що Рюдігер провів 11 поєдинків у складі Челсі в поточному сезоні, у яких забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.
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