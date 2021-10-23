Рюдигер готов остаться в Челси – стороны далеки от завершения переговоров
00:35 - Читати українською
Защитник Челси Антонио Рюдигер выбрал приоритетный вариант развития своей карьеры.
Рюдигер настроен остаться в Челси, а его агенты продолжают вести переговоры с клубом, информирует Фабрицио Романо в своем твиттере.
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Впрочем, стороны весьма далеки от соглашения. За ситуацией продолжают следить другие клубы, в частности, Реал и Бавария, которые намерены подписать центрбека в статусе свободного агента.
Отметим, что Рюдигер провел 11 поединков в составе Челси в этом сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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