Рюдигер настроен остаться в Челси, а его агенты продолжают вести переговоры с клубом, информирует Фабрицио Романо в своем твиттере.

Рюдигер возмущен предложением Челси по новому контракту

Впрочем, стороны весьма далеки от соглашения. За ситуацией продолжают следить другие клубы, в частности, Реал и Бавария, которые намерены подписать центрбека в статусе свободного агента.

Отметим, что Рюдигер провел 11 поединков в составе Челси в этом сезоне, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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