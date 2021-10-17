Німець влітку може стати вільним агентом, але готовий підписати нову угоду з Челсі. За ситуацією стежать Реал та Баварія, які не проти підписати гравця безкоштовно.

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За інформацією Sport1.de, Рюдігер відхилив першу пропозицію Челсі. Зазначається, що центрбека та його агента обурила скупість лондонців. Антоніо хоче заробляти не менше 10 мільйонів. Наразі його зарплата одна з найнижчих у команді.

Повідомляється, що 28-річний німець прагне вирішити питання щодо продовження контракту до кінця року і поки не розглядатиме пропозиції від інших клубів.

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