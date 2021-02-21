Мадридский Реал в напряженном матче одолел Вальядолид. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов поединка на "Футбол 24".

Реал с первых минут начал давить на владения Вальядолида. "Сливочные" даже дважды поражали ворота соперника, но арбитры отменяли мячи после просмотров VAR из-за офсайда.

Реал одержал минимальную победу над Вальядолидом – "сливочные" сократили отставание от Атлетико до трёх очков

Реал продолжал нагнетать. Это конвертировалось в единственный гол, который был забит на 65 минуте. Каземиро головой после хорошей подачи Крооса не оставил шансов голкиперу "бело-фиолетовых".

1:0 – подопечные Зидана сокращают отставание от лидера – Атлетико – до 3 очков. Вальядолид с 19 пунктами остался на предпоследней строчке.