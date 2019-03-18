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Твіттеріада. Мораєс перед отриманням паспорта, шалений роман Ротаня, жона Ярмоленка закохує Вест Хем

22:45 369 Читать на русском
Твіттеріада. Мораєс перед отриманням паспорта, шалений роман Ротаня, жона Ярмоленка закохує Вест Хем
Крістіна Ротань / Instagram
Олег Бабій Олег Бабій

Спекотна рубрика "Футбол 24". Підбиваємо підсумки тижневої активності українських та світових селебрітіс.

Наші. Він дякує Богу за все – і це не Усик!

Топова тема понеділка – отримання українського паспорта Жуніором Мораєсом. А ще кілька днів тому етнічний бразилець безтурботно розважав своїх дітей – сина Луку та доньку Джулію.

мораєс

Головного тренера збірної України U-21 Руслана Ротаня і його кохану Крістіну березневий дощ заскочив зненацька. "У природи немає поганої погоди, – констатує молодий наставник. – Тому ми й сховалися від дощика в машині".

ротань

А Олександру Алієву "погодка" – норм. Новачок Instagram продовжує активно робити селфі.

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Олександр Панков і його тезко Усик. "Пишаюсь цим мегачоловіком", – не без пафосу зізнається агент.

панков усик

Назарій Русин забив переможний гол у ворота Олімпіка і запостив тріумфальне вдячне фото: "Дякую Богу за все!"

русин

Резервний голкіпер Динамо Георгій Бущан рекламує робочу амуніцію.

бущан

Після 22-го туру УПЛ Олександрія знову збільшила відрив від четвертого місця до комфортних 9 очок. Хавбек команди Шарана Кирило Ковалець – щасливий поруч із премилим дитям.

ковалець

Давно дорослий Костянтин Кравченко (не забули?) і його батько. Колись шалено талановитий хавбек Дніпра та Шахтаря вже понад три роки – поза професіональним футболом.

кравченко

Два роки тому професіональну кар'єру закінчив Огнен Вукоєвіч. Тим не менше, теперішній скаут Динамо не припиняє ганяти м'яч уже на ветеранському рівні.

вукоєвіч

Поки Андрій Ярмоленко заклопотаний нелегким процесом відновлення від травми, його дружина Інна продовжує підкорювати суворі британські серця. На Альбіоні вже давно оспівали її вроду, а тепер українка відзначилася ще й красивим жестом на адресу клубу: "Ранкова кава у вітряний день". І кава ця випита з горнятка із символікою Вест Хем Юнайтед. "Молотки" обов'язково оцінять!

Світ. Друді знайшовся, Гратакос продався

Поки Ліверпуль продовжує гонитву за Ман Сіті, Стівен Джеррард солодко цілує свою доню – на фарт.

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Карім Бензема на радощах від повернення Зідана в Реал от-от зачитає реп.

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Марсело респектує Тому Бреді – квотербеку Нью-Інгленд Петріотс.

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Девід Бекхем віддавна тяжіє до Штатів. Тут він запускає власний клуб – Маямі Інтер, куди збирається запросити самих Роналду та Мессі.

"Том Круз пішов з нами у нічний клуб". Дмитро Коваленко – українець, який підкорив МЛС і товаришує з Бекхемом

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Поки ж Лео та Кріш ще не досягнули передпенсійного віку, Бексу залишається лише мріяти.

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Філіппо Індзагі у легкій депресії після звільнення з Болоньї.

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Екс-одноклубник Піппо – Каха Каладзе – також засумував. Можливо, через поразку "россонері" у Дербі делла Мадонніна.

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Ще один екс-персонаж Серії А – Есекієль Лавессі – прямо-таки вже і негайно може зніматися в кіно. Колоритно фотогенічний!

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Адріано нарешті покинув задушливі фавели і по-справжньому щасливий.

адріано

Роналдінью зібрав пацанів, як у дитинстві. Нехай живе дворовий футбол!

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Хавбек Марселя Кевін Стротман: "Сімейний портрет".

Едінсон Кавані: так виглядає справжня дружба.

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Форвард Саутгемптона Чарлі Остін вважає, що справжніх друзів багато не буває.

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Захисник Арсенала Ектор Бельєрін нарешті зіп'явся на ноги після операції на травмованих "хрестах". Ох, ця особлива радість!

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Маркус Рашфорд: назад у дитинство!

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Ви ще не забули про Даріо Друді? Ось він – у білих кросівках. Тепер аргентинець працює у єгипетському клубі із характерною назвою Піраміди.

друді

Трохи ностальгії за старим Дніпром. Екс-форвард українського клубу Нікола Калініч із своїм сином у Мадриді.

калініч

А ось екс-директор академії Дніпра Жорді Гратакос – ностальгія зі знаком мінус. Зараз цей спеціаліст, палкий шанувальник Барселони і Лео Мессі, працює експертом на російському Матч ТВ і посилено вправляється у "язику". Не без помилок, але прогрес вже є.

Прагнення заробити закинуло Марека Гамшіка аж у Піднебесну. Тим часом його Ferrari нудьгує без діла у Банській Бистриці, рідному місті словацького маестро.

Бонуси. "Із номером 29 по житті"

Екс-капітан Дніпра та збірної України Руслан Ротань – одружений вдруге. Від першого шлюбу у нього троє дітей. Друга дружина – Крістіна Раєвська – народила йому ще двох діточок.

Її Instagram-акаунт прикрашає гасло: "Із номером 29 по житті". Саме це число Руслан носив на спині упродовж тривалого періоду кар'єри. Крістіна – вродлива, стильна і відважна (про що свідчить одна із фотографій, викладених нижче).

Сторінка автора в Instagram

Твіттеріада. Екс-форвард збірної України і шокуюче фото "старшого брата", або Він покинув Карпати заради її грудей

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