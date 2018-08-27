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Рябоконь: Виграти на виїзді у Зорі – це дуже хороший результат

26 серпня 22:58 108 Читать на русском
Рябоконь: Виграти на виїзді у Зорі – це дуже хороший результат
Олександр Рябоконь / фото ФК Чорноморець

Головний тренер Десна Олександр Рябоконь прокоментував перемогу над Зорею у 6 турі УПЛ.

"Перемога завжди важлива, завжди приємна, тим більше виграти на виїзді у Зорі – це дуже хороший результат. Ми розуміли, що господарі будуть мати якісь труднощі. Навіть не з настроєм, а все-таки через два-три дні вирішується дуже багато в Лізі Європи.

Десна на виїзді перемогла Зорю

Важко зберігати концентрацію, все одно присутні якісь збиваючі фактори. Нам нічого не заважало. У потрібний момент проявили майстерність. Тому я задоволений грою, а ще більше я задоволений результатом.

Зоря – Десна – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Дмитро Хльобас отримав травму в минулій грі, з травмою дограв матч з Карпатами. З тих пір він не тренується. Я думаю після перерви вересневої, тобто через два тижні, він буде в строю", – цитує Олександра Рябоконя офіційний сайт Зорі.

Україна6 тур

Зоря - Десна: Неділя 26 серпня 2018

Зоря
Матч завершено
0 : 2
Десна
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Зоря - Десна Олександр Рябоконь Олександр Рябоконь Десна Десна
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