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Рябоконь: Выиграть на выезде у Зари – это очень хороший результат

26 августа 22:58 19 Читати українською
Рябоконь: Выиграть на выезде у Зари – это очень хороший результат
Александр Рябоконь / фото ФК Черноморец

Главный тренер Александр Рябоконь прокомментировал победу над Зарей в 6 туре УПЛ.

"Победа всегда важна, всегда приятная, тем более выиграть на выезде у Зари – это очень хороший результат. Мы понимали, что хозяева будут иметь какие-то трудности. Даже не с настроением, а все-таки через два-три дня решается очень многое в Лиге Европы.

Десна на выезде победила Зарю

Трудно сохранять концентрацию, все равно присутствуют какие-то сбивающие факторы. Нам ничего не мешало. В нужный момент проявили мастерство. Поэтому я доволен игрой, а еще больше я доволен результатом.

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Дмитрий Хлёбас получил травму в прошлой игре, с травмой доиграл матч с Карпатами. С тех пор он не тренируется. Я думаю после перерыва сентябрьского, то есть через две недели, он будет в строю", – цитирует Александра Рябоконя официальный сайт Зари.

Украина6 тур

Заря - Десна: Воскресенье 26 августа 2018

Заря
Матч окончен
0 : 2
Десна
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Заря - Десна Александр Рябоконь Александр Рябоконь Десна Десна
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