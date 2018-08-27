Рябоконь: Выиграть на выезде у Зари – это очень хороший результат

Главный тренер Александр Рябоконь прокомментировал победу над Зарей в 6 туре УПЛ.

"Победа всегда важна, всегда приятная, тем более выиграть на выезде у Зари – это очень хороший результат. Мы понимали, что хозяева будут иметь какие-то трудности. Даже не с настроением, а все-таки через два-три дня решается очень многое в Лиге Европы.

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Трудно сохранять концентрацию, все равно присутствуют какие-то сбивающие факторы. Нам ничего не мешало. В нужный момент проявили мастерство. Поэтому я доволен игрой, а еще больше я доволен результатом.

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Дмитрий Хлёбас получил травму в прошлой игре, с травмой доиграл матч с Карпатами. С тех пор он не тренируется. Я думаю после перерыва сентябрьского, то есть через две недели, он будет в строю", – цитирует Александра Рябоконя официальный сайт Зари.