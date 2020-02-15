Рябоконь розповів про трансфери та завдання Десни

Головний тренер Десни Олександр Рябоконь поділився думками щодо другої частини сезону для своєї команди.

"Я задоволений нашою трансферною кампанією. Можливо, ще одна позиція буде підсилена. Всі новачки, за винятком Йоонаса Тамма, отримували мало ігрової практики у своїх попередніх клубах. Але у всіх них є майстерність, хороша школа і хороші ігрові якості. Думаю, всі вони зможуть нам серйозно допомогти.

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Андрій Богданов і Артем Фаворов були основними гравцями. Максим Дегтярьов – дуже кваліфікований гравець, я хотів, щоб він залишився. Були такі розмови, але Олімпік вирішив повернути його з оренди. Можливо, через півроку ми повернемося до цього питання.

Період дивувати пройшов. Можливо, від нас не очікували впевненої гри і набору турнірних очок. Тепер до нас буде інше ставлення, нам буде важче. Але ми готові, готові поборотися за зону єврокубків. Треба поборотися за третє місце. Суперники серйозні, але у всіх приблизно однакові шанси", – сказав Рябоконь в ефірі програми Футбольний формат.

Нагадаємо, перед початком другої частини сезону Десна у чемпіонаті України посідає четверту сходинку, набравши 33 пункти. В спину їй, з такою ж кількістю очок, дихає Олександрія. Перший свій матч після зимової паузи підопічні Рябоконя проведуть проти Шахтаря на виїзді.

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