Будківський: Десна в Лізі чемпіонів – звучить сенсаційно, але чому б не поборотися за друге місце

Форвард чернігівської Десни Пилип Будківський розповів про підготовку на зборах до другої частини сезону.

"Я вже освоївся у новій команді. Ми добре попрацювали на першому зборі – заклали фізичний фундамент, приділили багато часу тактичним заняттям. Ми працювали під навантаженнями, тому десь, можливо, не вистачало сил, холоднокровності, відповідно, від цього страждала і реалізація. Думаю, на другому зборі, більше ігровому, нам вдасться всі старання звести до спільного знаменника.

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У нас в УПЛ три з чотирьох матчів з командами з першої шістки (Шахтар, Маріуполь, Зоря). Відкриваємо весну матчем проти чемпіона. Ось тут якраз дуже знадобитися, робота, проведена на зборах.

Напевно, Десна – у Лізі чемпіонів, звучить сенсаційно, але якщо друге місце недалеко, то чому б за нього не спробувати поборотися? Десна в кожному матчі гратиме на максимальний результат. А що з цього вийде, подивимося на фініші змагань. Зараз в цій групі дуже щільно, після кожного туру ситуація може змінюватися", – сказав Будківський у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, Будківський приєднався до Десни у зимове трансферне вікно. До зимової перерви в УПЛ Будківський захищав кольори Зорі. У команді Віктора Скрипника нападник не мав стабільної ігрової практики – він зіграв 10 матчів у чемпіонаті України і забив 1 гол.

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