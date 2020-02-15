Рябоконь рассказал о трансферах и задачах Десны

Главный тренер Десны Александр Рябоконь поделился мыслями относительно второй части сезона для своей команды.

"Я доволен нашей трансферной кампанией. Возможно, еще одна позиция будет усилена. Все новички, за исключением Йоонаса Тамма, получали мало игровой практики в своих предыдущих клубах. Но у всех них есть мастерство, хорошая школа и хорошие игровые качества. Думаю, все они смогут нам серьезно помочь.

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Андрей Богданов и Артем Фаворов были основными игроками. Максим Дегтярев – очень квалифицированный игрок, я хотел, чтобы он остался. Были такие разговоры, но Олимпик решил вернуть его из аренды. Возможно, через полгода мы вернемся к этому вопросу.

Период удивлять прошел. Возможно, от нас не ожидали уверенной игры и набора турнирных очков. Теперь к нам будет другое отношение, нам будет труднее. Но мы готовы, готовы побороться за зону еврокубков. Надо побороться за третье место. Соперники серьезные, но у всех примерно одинаковые шансы", – сказал Рябоконь в эфире программы Футбольный формат.

Напомним, перед началом второй части сезона Десна в чемпионате Украины занимает четвертое место, набрав 33 пункта. В спину ей, с таким же количеством очков, дышит Александрия. Первый свой матч после зимней паузы подопечные Рябоконя проведут против Шахтера на выезде.

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