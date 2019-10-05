Десна на останніх хвилинах дотисла Олімпік і вийшла на другу сходинку турнірної таблиці УПЛ

У матчі 10-го туру Олімпік на виїзді поступився Десні. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У матчі 10-го туру чемпіонату України Десна приймала Олімпік. Команди з різним настроєм підходили до цього матчу: якщо господарі, набравши 17 очок, впевнено ділили другу-третю сходинку з київським Динамо, то Олімпік загруз на самому дні турнірної таблиці, здобувши лише одну перемогу у чемпіонаті. Обидві команди вже вдев’яте зустрічались між собою: 5 перемог святкувала Десна, три – Олімпік і лише одного разу була зафіксована нічия. Цікаво, що чернігівці напередодні цього матчу встановили так званий клубний антирекорд, не забиваючи в УПЛ на своєму полі 281 хвилину поспіль. Олімпік також міг ввійти в історії зі знаком мінус – якби команда пропустила два м’ячі, то подолала б планку у 250 пропущених м’ячів у чемпіонаті.

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Команди жваво розпочали матч і вже на 6-й хвилині господарі мали хороший шанс відзначитись: голкіпер Олімпіка Володимир Кринський вийшов далеко за межі штрафного майданчика і пішов у обіграш проти Олександра Філіппова. Форварду гостей завадила власна нерозторопність, а згодом і захисники, які встигли підстрахувати свого кіпера. Одразу ж Джефрі завершував миттєву контратаку Олімпіка, однак влучив у стійку. За мить Максім Тейшейра потужно пробив з 30-ти метрів по центру воріт і лише реакція Євгена Паста врятувала Десну від гола – воротар відбив м’яч перед собою і суперники, які мчали на добивання, просто врізались у голкіпера, мало не завдавши йому травми.

На 12-й хвилині двічі підряд свою команду рятував Кринський, витягнувши, здавалося б, мертві удари Максима Імерекова. До середини тайму гра дещо заспокоїлась і футболісти боролись, в основному, у центрі поля, не підпускаючи суперника до свого воротарського майданчика. На 30-й хвилині Євген Пасіч продемонстрував дива швидкості, пройшов майже пів поля, змістився до центру штрафного майданчика і потужно пробив... повз ворота.

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У другій половині зустрічі одним з найнебезпечніших моментів став удар Андрія Богданова: отримавши пас в районі одинадцятиметрової позначки він потужно пробив, однак м’яч просвистів у лічених сантиметрах поруч зі стійкою воріт. На 65-й хвилині Олімпік опинився у меншості: за ненавмисний удар ногою в обличчя Андрію Гітченко Тарас Завійський був вилучений з поля. Десна намагалась забити, але оборона гостей діяла бездоганно і матч наближався до нульової нічиєї. Однак на 90-й хвилині господарям вдалась хороша атака і Денис Фаворов нарешті розпакував ворота Кринського – м’яч після удару з центру штрафного майданчика рикошетом від ноги захисника влетів у сітку. Чернігівці мов на крилах полетіли "добивати" суперника і на 93-й хвилині могли подвоїти рахунок, та чудову реакцію продемонстрував голкіпер Олімпіка.

Перемога підняла Десну на 2 місце і принесла їй 20 очок, Олімпік з 5-ма пунктами залишився останнім.

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