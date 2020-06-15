Рябоконь назвав секрет успіху у матчі проти Олександрії

Головний тренер чернігівської Десни Олександр Рябоконь поділився емоціями від перемоги своєї команди над Олександрією (5:1).

"Як завжди, був бойовий матч з Олександрією. Можливо, нам краще вдавалося комбінувати, грати в пас. Включали швидкості, проявили майстерність при завершенні атак. Все привело до перемоги з таким рахунком.

Другий поспіль розгром команди Шарана у відеоогляді матчу Олександрія – Десна – 1:5

Секрет успіху у матчах з Олександрією – це комплекс складових. У тому числі – перехідні фази, бійцівські якості. Можливо, сьогодні ми трохи краще грали в пас і були трохи швидшими за суперника. Та й індивідуальна майстерність. При першому голі Філіппов сам розібрався з обороною.

У наступному турі – Зоря, потім – Динамо. Дуже серйозні матчі. Подивимося. Будемо боротися за призові місця. Тим більше це може бути вперше для нашого клубу і міста", – сказав Рябоконь у коментарі клубному YоuTube-каналу Олександрії.

Нагадаємо, у матчі 26-го туру чернігівці буквально знищили команду Володимира Шарана, забивши у ворота Юрія Паньків п'ять м'ячів і отримавши один у відповідь. Як наслідок, підопічні Рябоконя набрали 49 очок і піднялись на третю сходинку УПЛ, Олександрія з 43-ма пунктами – третя.

Десна в більшості декласувала Олександрію і вийшла на 3 місце УПЛ – дубль Філіппова, друге поспіль фіаско команди Шарана