Десна в більшості декласувала Олександрію і вийшла на 3 місце УПЛ – дубль Філіппова, друге поспіль фіаско команди Шарана

Олександрія поступилася Десні в 26-му турі Прем'єр-ліги (1:5). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч Олександрія – Десна стартував о 19:30. Зустрічалися 4 та 5 команда чемпіонату – на момент початку поєдинку чернігівці випереджали команду Шарана на 3 очки. В минулому турі Олександрія практично без шансів поступилася Динамо (1:5), а Десна не змогла взяти очки з Шахтарем (2:3). Невдача у цьому матчі ставала для кожного із суперників серйозним ударом у боротьбі за призові місця УПЛ.

Це була вже третя зустріч Десни з Олександрією в поточному сезоні Прем'єр-ліги. Підопічні Рябоконя вважаються незручним суперником для чинних бронзових призерів, позаяк чернігівці виграли дві попередні гри із загальним рахунком 5:0.

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Порівняно з матчем проти Динамо Шаран зробив декілька змін – замість дискваліфікованих Банади та Дубри вийшли Гордієнко і Бабогло. Також відсидів дискваліфікацію Роман Вантух, який вийшов на лівому фланзі. Пашаєв, який грав з Динамо, не потрапив до заявки на сьогоднішню гру. Серйозну ротацію застосував і Олександр Рябоконь, який порівняно з поєдинком проти Шахтаря сьогодні не випустив Тамма, Домбровського, Тотовицького, Кузика та Мостового. Натомість з перших хвилин вийшли Картушов, Гітченко, Будківський, Западня і Конопля.

Поєдинок розпочався в хорошому темпі, проте доволі сумбурно – багато біганини, але мало конструктиву. На 5-й хвилині Калітвінцев завдав першого удару, але м'яч не дійшов до Паньківа після вдалого блоку захисників. Господарі відповіли слабеньким ударом Ковальця. Десна заграла активніше – серія кутових завершилася неточною спробою Імерекова. Після цього гра дещо заспокоїлася, лише на 20-й хвилині ситуацію знову пожвавив Ковалець. Після його удару м'яч, імовірно, влучив у руку Імерекову, але Євген Арановський не скористався відеоповтором – лише кутовий.

Калітвінцев класно приклався лівою з-за меж штрафного – Паньків у ефектному стрибку витягнув м'яч з ближньої дев'ятки! Найнебезпечніший момент у матчі наразі. Втім, вже в наступній атаці Десна відкрила рахунок. На 29-й хвилині Олександр Філіппов зробив все сам. Найкращий бомбардир Десни протягнув м'яч з центра поля у штрафний, зібрав навколо себе кількох суперників та обвідним ударом лівою вразив дальній верхній кут. 14-й гол 27-річного форварда у поточному чемпіонаті.

Олександрія пішла відігруватися і могла це зробити одразу ж. Гордієнко з носка пробив з кількох метрів – ефектний сейв Паста! Тільки кутовий. Десна провела ще одну хорошу атаку – Конопля розігнався і віддав на Будківського, який забарився з ударом та втратив м'яч. На останніх хвилинах тайму гості створили ще один шанс. Будківський виграв боротьбу, Філіппов віддав на Єгора Картушова, той пробив з меж штрафного – Паньків!

Але вже за хвилину був безсилий і голкіпер збірної України. Калітвінцев подав штрафний, а м'яч, нікого не зачепивши, влучив у стійку та опинився в сітці. 0:2 – провальний перший тайм від команди Шарана, яка мало що показала в атаці. Десна, окрім двох голів, мала ще шанси, але вдало діяв Юрій Паньків.

Другий тайм розпочався ідеально для Олександрії. Василь Грицук, який щойно вийшов на заміну, прострілив справа у штрафний, а Максим Третьяков у дотик влучив у дальній кут. Йшла 28-ма секунда. Пропущений гол не знітив Десну – спочатку гості претендували на пенальті після ймовірної гри рукою Гречишкіна, а згодом Паньків видав черговий сейв після удару Калітвінцева з гострого кута. Втім, підопічні Рябоконя забили втретє. Навіс Юхима Коноплі потужним ударом головою замкнув Андрій Гітченко, який свого часу грав за Олександрією. Шансів у Паньківа було вкрай мало – 1:3.

На 60-й хвилині справи Олександрії стали ще гіршими. Владислав Бабогло за фол у чужому штрафному отримав другу жовту картку від Євгена Арановського. У верховій боротьбі центрбек вдарив Гітченка та залишив команду вдесятьох. Другий матч поспіль Олександрія завершує не в повному складі.

Господарі могли ще й отримати пенальті у власні ворота. Арановський вислухав підказку VAR, але вирішив не добивати команду Шарана, обмежившись кутовим. Але за кілька хвилин арбітр все ж призначив 11-метровий після перегляду відеоповтору. Пенальті, схоже, справедливий, адже Бухал відверто скосив Будківського. Юрій Паньків є знаним майстром з відбивання 11-метрових, але Філіппов не залишив йому жодного шансу. 1:4. Фактично, це був вирок – Володимир Шаран змирився з поразкою і розчаровано сів на лаву. У другому поєдинку поспіль його команда отримує серйозний удар.

На останніх секундах Андрій Тотовицький, який вийшов на заміну, поставив масну крапку – 1:5. Десна залишається злим генієм для Олександрії – третя перемога підопічних Рябоконя в сезоні над своїм опонентом.

Чернігівці набрали 49 очок та зрівнялися із Зорею. Саме команда Рябоконя вийшла на 3 місце, адже має перевагу над луганцями в очних зустрічах. В Олександрії залишилося 43 бали – це п'ята позиція та шестиочкове відставання від третього місця.

Наступний матч Десна проведе вдома із Зорею – лобовий матч за 3 місце. Олександрія поїде в гості до Шахтаря, який може гарантувати собі чемпіонський титул.

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